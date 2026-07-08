Essenziale davanti e sensuale sul retro è il pezzo più hot dell' estate
Un costume da bagno con un taglio essenziale davanti e un retro più sensuale sta conquistando l’estate. La parte anteriore è semplice, mentre sul retro si notano dettagli che aggiungono un tocco di seduzione. I designer puntano su piccole variazioni, come aperture o fasce, per rendere unico un modello che altrimenti sarebbe basico. La tendenza si concentra sulle differenze tra le sezioni frontale e posteriore del costume.
I dettagli fanno la differenza, nella moda più che mai. E anche quando si parla di costumi da bagno, spesso è proprio un particolare inaspettato a trasformare un modello apparentemente semplice in un pezzo dal carattere deciso. È il caso del costume intero con slip a brasiliana. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › I costumi che mascherano i punti critici esistono. 5 modelli magici per l’estate 2026 Un modello che davanti mantiene l’eleganza senza tempo di una silhouette essenziale, mentre dietro si scopre in tutta la sua sensualità. Femminile senza risultare volgare, si prepara a conquistare ogni lido, per un’estate 2026 all’insegna della seduzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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