Essenziale davanti e sensuale sul retro è il pezzo più hot dell' estate

Notizia in breve

Un costume da bagno con un taglio essenziale davanti e un retro più sensuale sta conquistando l’estate. La parte anteriore è semplice, mentre sul retro si notano dettagli che aggiungono un tocco di seduzione. I designer puntano su piccole variazioni, come aperture o fasce, per rendere unico un modello che altrimenti sarebbe basico. La tendenza si concentra sulle differenze tra le sezioni frontale e posteriore del costume.