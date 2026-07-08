Esplosione a Rieti morti madre e figlio | Simone Colle e Teresa Tozzi parenti delle vittime del 2023

Un’esplosione a Rieti ha causato la morte di una madre e di un figlio. Simone Colle e Teresa Tozzi erano parenti di altre tre persone decedute nello stesso luogo nel 2023. La tragedia si è verificata presso una fabbrica di fuochi d’artificio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’esplosione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Simone Colle e Teresa Tozzi, madre e figlio, erano parenti di Franco, Anna e Claudio Colle, morti nell'esplosione del 2023 sempre alla Pirotecnica Mattei. Il sindaco: "Tragedia che si ripete, accertare le cause". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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