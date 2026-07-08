Sono stati completati gli esami di Stato con 112 studenti che hanno superato. Tra loro, quindici hanno ottenuto il massimo punteggio. Le prove si sono concluse, segnando la fine del percorso scolastico per questi studenti. Ora, si apre il periodo delle vacanze estive.

Si sono conclusi gli esami di stato mandando in archivio le fatiche sui banchi di 112 candidati. Un traguardo importante che ora dà il via alle vacanze estive. In 20 si sono diplomati al liceo classico, 28 all’economico-aziendale, 29 al singuistico e 35 allo scientifico. A brillare nell’eccellenza assoluta sono stati 15 studenti capaci di raggiungere il punteggio massimo di 100 centesimi, sei dei quali impreziositi dalla lode. Tra i banchi del liceo classico si sono distinti Giorgia Cirone, Isabella Reggini, Agata Righi e Francesco Amati (per lui 100 con lode). Per il liceo linguistico hanno conquistato la vetta Sara Mancini, Cloe Amoretti e Martina Gregoroni (100 con lode). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esami di Stato, in 112 al traguardo. Sono quindici i super maturi

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