Aurora Ramazzotti sposa in Armani ma è l’omaggio segreto al matrimonio di Michelle ed Eros del 1998 che emoziona

Aurora Ramazzotti ha scelto di indossare un abito Armani per il suo matrimonio. L’evento ha suscitato emozioni legate a un ricordo nascosto: l’abito ricorda quello indossato dai genitori nel 1998. Il matrimonio dei genitori si è tenuto oltre vent’anni fa, quando Aurora aveva due anni. La scelta dell’abito e il ricordo si intrecciano in un filo invisibile di seta, tulle e memorie che sembravano scomparse.

C’è un filo invisibile che lega il matrimonio di Aurora Ramazzotti a quello dei suoi genitori, celebrato nel 1998 quando lei aveva appena due anni. Un filo fatto di seta, tulle e ricordi che si credevano perduti per sempre. È la storia di un abito da sposa che attraversa il tempo, di una figlia che omaggia la madre senza copiarla, e di Giorgio Armani che firma non uno, ma due capitoli della stessa storia d’amore familiare. Aurora e Goffredo Cerza si sono sposati al Castello di Xirumi, in Sicilia, dopo quasi dieci anni insieme e la nascita del piccolo Cesare. Per il giorno del suo sì, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto una creazione Giorgio Armani Privé ispirata proprio all’abito che sua madre indossò nel 1998. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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