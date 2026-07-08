Un uomo di 98 anni, prossimo ai 99, è stato arrestato e portato in carcere a Genova. Era una guardia giurata in pensione e lunedì sera ha varcato il cancello del penitenziario di Marassi. Con questa operazione, ha stabilito il record di detenuto più anziano mai recluso in Italia. Non erano disponibili alternative domiciliari ritenute idonee per la sua condizione di salute.

Compirà 99 anni tra meno di un mese, il 5 agosto. Ma nonostante l’età Dino Marassio, guardia giurata in pensione, lunedì sera ha varcato la soglia del carcere di Marassi a Genova, diventando il detenuto più anziano di sempre mai recluso in un penitenziario italiano. Il motivo? All’alba del 6 luglio ha sparato alla moglie 86enne, Pia Cavalotto, nell’abitazione della coppia a Savona, usando la propria Beretta calibro 7,65 regolarmente detenuta, per poi ferirsi da solo con un coltello. L’anziana donna, affetta da una grave forma di demenza, finora è sopravvissuta ed è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre il marito classe 1927 è stato arrestato dai carabinieri, che, intervenuti dopo l’allarme dei vicini, l’hanno trovato con l’arma ancora in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - In carcere a 99 anni: a Genova il detenuto più anziano di sempre. Non aveva un luogo idoneo dove andare ai domiciliari

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Oltre il carcere: con Maestranze si aprono le porte del reinserimento dei detenuti di Marassi

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