Eleonora de Nardis Giansante | Ju Buk Festival il futuro prende voce e si fa rivoluzione culturale

Il Ju Buk Festival, arrivato alla sesta edizione, si svolge tra Scanno e Peschici e ora è incluso nel programma di ‘L’Aquila capitale italiana della cultura 2026’. La manifestazione non si limita a presentare libri, ma diventa un luogo di confronto, dissenso e immaginazione, coinvolgendo diverse location.

La rassegna itinerante di Scanno e Peschici giunta alla VI edizione è entrata a far parte del programma ufficiale di ‘L’Aquila capitale italiana della cultura 2026’ Ci sono luoghi che non si limitano a ospitare presentazioni di libri, ma diventano spazi di confronto, dissenso e immaginazione. Il ‘Ju Buk Feminist Festival’ è uno di questi. Nato per dare voce al pensiero femminista nelle sue molteplici declinazioni, questa rassegna letteraria intreccia letteratura, attualità, arte e impegno civile, trasformando ogni edizione in un laboratorio aperto sul presente. In un tempo in cui parole come uguaglianza, diritti e libertà rischiano di essere svuotate o strumentalizzate, il ‘Ju Buk’ sceglie di restituire loro profondità attraverso il dialogo, l’ascolto e il racconto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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