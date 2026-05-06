Eleonora de Nardis Giansante | Il tempo? Non è mai neutro e vive attraverso i conflitti sociali

Eleonora de Nardis Giansante torna in libreria con il suo nuovo libro, intitolato “Appunti...”. Nella sua intervista, l’autrice, giornalista e saggista affronta il tema del tempo, affermando che non è mai neutro e si manifesta attraverso i conflitti sociali. La sua riflessione si concentra sulla relazione tra il passare del tempo e le tensioni che attraversano la società contemporanea.

Intervista alla scrittrice, giornalista e saggista di nuovo in libreria con i suoi ‘Appunti femministi’, editi da Bordeaux In un tempo in cui la produzione teorica rischia spesso di separarsi dall’urgenza del reale, il lavoro di Eleonora de Nardis Giansante si colloca in una zona di attraversamento: tra militanza e riflessione; tra analisi sociologica e scrittura giornalistica; tra esperienza vissuta e costruzione critica del sapere. Il volume che raccoglie i suoi scritti non è soltanto un’antologia, ma un dispositivo di lettura del tempo. La scelta dell’ordine cronologico non risponde a una logica archivistica, bensì a una precisa intenzione politica: rendere visibile la storicità del pensiero, le sue fratture, i suoi ritorni, le sue trasformazioni.🔗 Leggi su Funweek.it

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Si parla di: Esce Appunti femministi, il nuovo saggio di Eleonora de Nardis Giansante che intreccia pensiero critico e trasformazione; Nel conflitto del tempo: appunti per un femminismo autocritico e situato.

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