Eightco Holdings ha annunciato un patrimonio complessivo di circa 386 milioni di dollari. La società possiede azioni OpenAI del valore di circa 90 milioni di dollari, azioni Beast Industries per circa 18 milioni di dollari, oltre a 16.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. La composizione della tesoreria al 1° luglio 2026 mostra anche altre disponibilità, ma i dettagli completi non sono stati resi pubblici.

- Composizione della tesoreria di Eightco al 1° luglio 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, 283 milioni di WLD e 149 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 386 milioni di dollari Il token Worldcoin (WLD) è ora quotato su Robinhood (NASDAQ: HOOD), consentendo maggiore accesso a milioni di persone OpenAI ha annunciato di aver presentato un S-1 riservato, preparandosi per un'offerta pubblica iniziale World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano i deepfake Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 4 luglio 2026 PRNewswire -- Eightco Holdings Inc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di circa 386 milioni di dollari, tra cui OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e oltre 283 milioni di token WLD

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Reports Total Holdings of $336 Million, Includes $90 Million OpenAI, $25 Million MrBeast, More Than 11,000 ETH Coins and Over 283 Million WLD TokensEASTON, Pa., April 21, 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) (Eightco or the Company) today provided an update on its total holdings, highlighting its expanding position across ... morningstar.com