La polizia ha comunicato che il sistema EES può gestire solo tra il 30% e il 50% dei flussi di passeggeri durante i controlli alle frontiere. Attualmente, non è in grado di supportare i carichi di lavoro necessari. La capacità di gestione rimane limitata rispetto alle esigenze di traffico. La situazione mette in evidenza difficoltà operative nel controllo dei passaggi frontali.

«Il sistema può gestire al massimo tra il 30% e il 50% dei flussi di passeggeri nelle fasi di controllo alle frontiere. Nelle condizioni attuali non è possibile sostenere i carichi di lavoro richiesti». È la valutazione di Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia, mentre gli operatori sono impegnati nella gestione del nuovo sistema europeo di ingressouscita (EntryExit System, EES). Il sistema, introdotto gradualmente dal 12 ottobre 2025 nei 29 Paesi aderenti e pienamente operativo dal 10 aprile 2026, ha sostituito il tradizionale timbro sul passaporto con una registrazione digitale che comprende, per i cittadini provenienti da Paesi extra Schengen, anche la raccolta dei dati biometrici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - EES, la polizia: «Il sistema gestisce solo il 30%-50% dei flussi»

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