Edilizia scolastica | interventi di manutenzione grazie a risorse aggiuntive di bilancio
La Provincia di Piacenza utilizzerà risorse di bilancio, già previste per il 2025, per interventi di manutenzione negli edifici scolastici superiori. Questa decisione segue le segnalazioni di esigenze urgenti provenienti dagli istituti. Gli interventi riguardano principalmente lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strutture. La priorità è garantire condizioni adeguate agli studenti e al personale scolastico.
Prosegue l’impegno della Provincia di Piacenza per la manutenzione degli edifici scolastici superiori, attraverso l’utilizzo di risorse proprie di bilancio individuate nel 2025 per far fronte a esigenze contingenti segnalate dagli istituti. Si tratta di circa 250mila euro che l’Ente ha deciso di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
A weird rule: the more he spends and loses, the more wealth he gains day by day
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