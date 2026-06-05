Edilizia scolastica | interventi di manutenzione grazie a risorse aggiuntive di bilancio

Notizia in breve

La Provincia di Piacenza utilizzerà risorse di bilancio, già previste per il 2025, per interventi di manutenzione negli edifici scolastici superiori. Questa decisione segue le segnalazioni di esigenze urgenti provenienti dagli istituti. Gli interventi riguardano principalmente lavori di riparazione e messa in sicurezza delle strutture. La priorità è garantire condizioni adeguate agli studenti e al personale scolastico.