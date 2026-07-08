Edifici fatiscenti ad Affori non siamo Città metropolitana

Caro Schiavi,sono nata e cresciuta ad Affori e, da quando ho memoria, arcinoti edifici fatiscenti si alternano a promesse sospese. La cosiddetta «caserma fantasma» di Zona 9 è lì, immobile, simbolo di un’attesa senza scadenza. Poco distante, quella che un tempo era una banca davanti alla metro Affori Fn — diventata spazio occupato dal centro sociale Ri-Make, poi sgomberato — resta il segno di un riuso mai davvero risolto. Senza dimenticare l’area ex Oerlikon, un gigante industriale lasciato a se stesso, rifugio del degrado proprio accanto alla nuova Esselunga. So bene non siano casi isolati, ma frammenti di una stessa storia che si ripete in... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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