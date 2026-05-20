Spacciatore intercettato in scooter ad Affori | addosso aveva cocaina hashish e contanti

Durante un normale controllo di polizia in un quartiere di Milano, è stato fermato un uomo che si spostava a bordo di uno scooter. Alla perquisizione, sono stati trovati droga e denaro contante. In particolare, addosso all’uomo sono stati rinvenuti una quantità di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, insieme a diverse banconote di vari tagli. L’intervento si è concluso con l’arresto dello spacciatore, che è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti.

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