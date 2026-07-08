Durante il tavolo finale del PokerStars Open di Malaga si è verificato un episodio di carta visibile, già osservato in passato durante il Main Event dei Campionati Italiani. L’evento si è concluso alcuni giorni fa, ma questa scena ha attirato l’attenzione dei presenti. Non sono stati riportati dettagli sulle conseguenze o sulle azioni intraprese in seguito. La situazione si è ripetuta in modo simile a episodi precedenti in altri tornei di poker.

Il PokerStars Open di Malaga è andato in archivio da un po' di giorni ma durante il tavolo finale abbiamo assistito ad una scena già vista durante il Main Event dei Campionati Italiani. Un giocatore vede la carta di un avversario e non tutti conoscono la regola. Addirittura c'è chi chiede che venga rivelata Se non avete seguito con particolare attenzione il tavolo finale dell'Open di Malaga, ve lo siete perso. Quando erano riamsti solo 4 giocatori, c'è stata una scena non nuova da queste parti. Ecco quel che è successo al final table del PokerStars Open di Malaga con la carta "vista" E' successo di nuovo, segno che questo tipo di situazione non è così poco frequente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' successo di nuovo: al Main di Malaga si è "vista" una carta

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