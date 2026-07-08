Roma si conferma come la città più scelta per grandi eventi musicali e concerti, con artisti come Ultimo, Vasco Rossi e gli Oasis che si sono esibiti nella Capitale. Milano, invece, ha deciso di non ospitare più grandi eventi di questa portata, abbandonando questa direzione. La scena musicale italiana vede così Roma come protagonista principale, mentre Milano si allontana da questa tipologia di manifestazioni pubbliche.

C’era una volta una regina. Una sovrana inarrivabile, a cui chiunque ambiva, presso la quale tutti avrebbero fatto carte false pur di avere udienza. Una monarca dalle cui regge bisognava passare per poter dire di essere davvero diventati qualcuno. Il suo nome era Milano. I suoi sudditi erano le grandi star della musica internazionale, prima ancora che nazionale. I suoi castelli avevano nomi che appartengono all’immaginario collettivo: San Siro, il Velodromo Vigorelli, l’Arena Civica. Per decenni nessuno avrebbe immaginato che quella corona potesse passare di mano. Eppure è esattamente quello che sta accadendo. Stacco. Oggi i record di spettatori si fanno nelle spianate di provincia, gli artisti internazionali guardano sempre più spesso altrove e Milano sembra avere una fretta del diavolo di cedere il proprio scettro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - È Roma la nuova regina dei grandi eventi, ma è Milano che ha scelto di abdicare. Da Ultimo a Vasco Rossi passando per gli Oasis, la Capitale ‘si sfrega le mani’

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