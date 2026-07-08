Il summit di Ankara si è concluso con un commento positivo da parte del segretario generale della Nato, che ha definito l’evento “tremendamente riuscito”. Durante la conferenza stampa finale, ha annunciato che si apre una nuova fase per l’Alleanza Atlantica, indicando un possibile passaggio a una “Nato 3.0”. Le discussioni si sono concentrate su questioni strategiche e future alleanze, senza ulteriori dettagli pubblici.

Un summit “tremendamente riuscito”. È con queste parole che Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha aperto la conferenza stampa che segna la fine dei lavori del 36esimo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica. Un summit, quello di Ankara, atteso con ansia e che arriva dopo mesi di tensioni, dal tema delle spese militari al dossier Groenlandia, passando per le accuse di Donald Trump agli alleati per non aver fornito supporto alle operazioni contro l’Iran. A un anno di distanza dal summit dell’Aia, dove gli alleati avevano concordato di portare le rispettive spese militari al 5% del Pil entro il 2035, Rutte ha parlato di una Nato che “mantiene le promesse” e che si avvia verso una “Fase 3. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - È finito il summit di Ankara, è iniziata la Nato 3.0? Le parole di Rutte

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