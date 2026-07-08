e-BRT Pd | Guardiamo alla Bergamo dei prossimi decenni
Il Partito Democratico di Bergamo ha confermato il proprio sostegno alla realizzazione dell’e-BRT, il sistema di trasporto rapido su gomma previsto in città. La proposta mira a migliorare la mobilità e ridurre l’uso delle auto private. Il partito ha dichiarato di guardare avanti, alle esigenze di Bergamo nei prossimi decenni, senza fornire dettagli sui tempi o sui costi del progetto. L’annuncio è stato fatto attraverso comunicati ufficiali.
Bergamo. Il Partito Democratico bergamasco rilancia il proprio sostegno alla realizzazione dell’ e-BRT, il nuovo sistema di trasporto rapido su gomma, intervenendo nel dibattito pubblico sulla mobilità cittadina dopo la riunione della Segreteria cittadina che ha ospitato il presidente di Atb Enrico Felli per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera. “Difendiamo con convinzione la visione di città che abbiamo costruito in questi anni e sulla quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Una Bergamo che non rincorre il presente, ma sceglie di anticipare il futuro attraverso investimenti strategici, anche quando richiedono decisioni coraggiose”, afferma il segretario cittadino Alessandro De Bernardis. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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