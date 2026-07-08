e-BRT Pd | Guardiamo alla Bergamo dei prossimi decenni

Notizia in breve

Il Partito Democratico di Bergamo ha confermato il proprio sostegno alla realizzazione dell’e-BRT, il sistema di trasporto rapido su gomma previsto in città. La proposta mira a migliorare la mobilità e ridurre l’uso delle auto private. Il partito ha dichiarato di guardare avanti, alle esigenze di Bergamo nei prossimi decenni, senza fornire dettagli sui tempi o sui costi del progetto. L’annuncio è stato fatto attraverso comunicati ufficiali.