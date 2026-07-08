Dune 3 il trailer svela il lato più oscuro di Paul Atreides | Perdonatemi per tutto quello che ho fatto
Il trailer di Dune 3 mostra Paul Atreides che dice: “Perdonatemi per tutto quello che ho fatto”. Le immagini rivelano un lato più oscuro del personaggio, con scene intense e toni cupi. La narrazione suggerisce un cambio di rotta rispetto alle precedenti interpretazioni, anticipando un finale che potrebbe svelare nuove sfumature della sua storia. La conclusione della saga sembra avvicinarsi, con un’ultima fase che promette di mettere in discussione l’immagine dell’eroe.
Il viaggio di Paul Atreides si avvia verso la sua conclusione con un capitolo che promette di ribaltare l’immagine dell’eroe costruita nei primi due film. Denis Villeneuve e Timothée Chalamet hanno presentato a Los Angeles il nuovo e più corposo trailer di Dune: Parte 3, offrendo ai fan il primo sguardo davvero approfondito sull’attesissimo finale della trilogia fantascientifica. Il trailer è stato presentato durante uno speciale evento IMAX dedicato ai fan, trasmesso in contemporanea anche a Chicago, Dallas, Toronto, Montréal, Londra, Berlino, Città del Messico e Abu Dhabi. Le immagini saranno inoltre proiettate nelle sale IMAX 70 mm prima delle proiezioni di Odissea. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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