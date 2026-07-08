Dune 3 il trailer svela il lato più oscuro di Paul Atreides | Perdonatemi per tutto quello che ho fatto

Il viaggio di Paul Atreides si avvia verso la sua conclusione con un capitolo che promette di ribaltare l’immagine dell’eroe costruita nei primi due film. Denis Villeneuve e Timothée Chalamet hanno presentato a Los Angeles il nuovo e più corposo trailer di Dune: Parte 3, offrendo ai fan il primo sguardo davvero approfondito sull’attesissimo finale della trilogia fantascientifica. Il trailer è stato presentato durante uno speciale evento IMAX dedicato ai fan, trasmesso in contemporanea anche a Chicago, Dallas, Toronto, Montréal, Londra, Berlino, Città del Messico e Abu Dhabi. Le immagini saranno inoltre proiettate nelle sale IMAX 70 mm prima delle proiezioni di Odissea. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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