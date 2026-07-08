Ducati il futuro è in rosa? Chi è Kayla Yaakov la prima donna a guidare la GP26

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kayla Yaakov, 19 anni, è la prima donna a guidare la GP26 di Ducati in una gara di MotoGP. Nonostante le aspettative iniziali che le negavano questa possibilità, è riuscita a salire in sella e a controllare la moto. Originaria di Gettysburg, in Pennsylvania, Yaakov ha sfidato i pregiudizi dimostrando di poter competere a livello alto nel motociclismo. È la prima donna a guidare una moto di questa categoria.

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Le avevano detto che non ce l’avrebbe fatta. “Because I was a girl”, perché ero una solo ragazza. E invece guardatela lì Kayla Yaakov, 19 anni, da Gettysburg, Pennsylvania, mentre doma una furia da MotoGp. E non una qualsiasi, quella di Marc Marquez, il Cannibale. Ragazze, prendete nota. A Kayla dicevano che era troppo piccola, troppo dolce, troppo ragazza, e le moto mica sono uno sport per signorine. Basta con gli stereotipi. A dire il vero pure il padre, Dave, ex pilota, ci aveva provato fino all’ultimo a dirle di no: Kayla scegli le quattro ruote, le diceva. Ma lei ha tenuto il punto, è così che si raggiungono i sogni. “Non voglio sembrare di parte, ma le due ruote sono un po’ più fighe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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