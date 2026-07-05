Dovbyk-Genoa spiraglio più concreto | la mossa decisiva potrebbe chiamarsi Daniele De Rossi

Il Genoa ha ricevuto le prime risposte positive da Artem Dovbyk, che ha mostrato apertura a un possibile trasferimento. La trattativa resta complessa e in fase iniziale, ma le comunicazioni tra le parti sono state più fluide rispetto a prima. La presenza di un intermediario, secondo alcune fonti, potrebbe accelerare i passi successivi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Qualcosa si muove, seppur con cautela, sull’asse che porta ad Artem Dovbyk. Il Genoa ha registrato le prime timide aperture da parte dell’attaccante ucraino, un segnale che a Pegli viene letto con moderato ottimismo, pur sapendo che la trattativa resta in salita e tutt’altro che semplice da portare a termine, come riporta Tuttosport. La leva De Rossi per convincere Dovbyk. A giocare un ruolo potenzialmente decisivo in questa partita di mercato è Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù conosce bene l’attaccante, e proprio questo rapporto già consolidato potrebbe rappresentare l’arma in più per il Genoa nel tentativo di convincerlo a scegliere Marassi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Idea Dovbyk per il Genoa, De Rossi lo rivuole dopo l’esperienza alla Roma: tentativo in prestito dalla RomaIl Genoa sta valutando un possibile trasferimento in prestito di Artem Dovbyk, attaccante ucraino già allenato da De Rossi alla Roma.

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