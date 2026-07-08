Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran, come annunciato dal Central Command. Gli attacchi sono stati ordinati dal presidente in carica e sono stati diretti contro obiettivi nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui bersagli o sui danni causati. Questa operazione segue un ordine presidenziale e rappresenta l'ultima azione militare statunitense nella regione.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, come reso noto dal Central Command specificando che sono partiti su ordine del presidente Donald Trump. Secondo i media iraniani rumori di forti esplosioni sono stati segnalati a Bandar Abbas e a Sirik, nel sud del Paese, vicino allo Stretto di Hormuz. Altre esplosioni sono state avvertite "provenienti dal mare, nella zona della costa occidentale di Sirik", riferisce l'agenzia di stampa Fars. L'agenzia Mehr, invece, segnala esplosioni a Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, aggiungendo che "la difesa aerea è stata attivata per contrastare obiettivi ostili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Dopo l'ordine di Trump nuovi attacchi contro l'Iran: "Teheran responsabile di aggressioni"

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Le parole di Trump sullattacco contro lIran

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