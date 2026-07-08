Dopo la strage di Crans Giro di vite della prefettura Chiusi otto locali fuorilegge
Dopo una tragedia avvenuta in un locale, la prefettura ha chiuso otto esercizi considerati irregolari. Le chiusure sono state decise per balli non autorizzati con più persone rispetto alla capienza massima, e per locali con carenze nelle vie di fuga, negli impianti di sicurezza e nei presidi antincendio. Questi locali sono stati chiusi per motivi di sicurezza e rispetto delle norme di legge.
Balli proibiti, con più persone rispetto alla capienza massima dichiarata ospitate all’interno o locali con evidenti carenze sulle vie di fuga, l’efficienza degli impianti e presidi antincendio tali da richiederne la chiusura operata da parte della prefettura. Otto sono stati in tutto i provvedimenti di sospensione emessi da gennaio a oggi: è questo il bilancio dell’attività di controllo, effettuata tramite appositi servizi interforze, dei locali della provincia sulla scorta della prevenzione agli episodi analoghi al rogo mortale di Crans Montana. La stretta sui controlli in bar, ristoranti, circoli e locali che solo occasionalmente svolgono attività di spettacoli è stata disposta dal ministero dell’Interno in primis, proprio dopo l’incendio al Le Constellation dove hanno perso la vita 41 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Varese - Dopo Crans-Montana il giro di vite nei locali
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