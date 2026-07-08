dopo la strage di crans giro di vite della prefettura chiusi otto locali fuorilegge

Notizia in breve

Dopo una tragedia avvenuta in un locale, la prefettura ha chiuso otto esercizi considerati irregolari. Le chiusure sono state decise per balli non autorizzati con più persone rispetto alla capienza massima, e per locali con carenze nelle vie di fuga, negli impianti di sicurezza e nei presidi antincendio. Questi locali sono stati chiusi per motivi di sicurezza e rispetto delle norme di legge.