Stretta su bar e circoli a Bologna dopo la strage di Crans Montana | chiusi 8 locali fuorilegge

Otto locali di Bologna sono stati chiusi dalla prefettura, dopo controlli rigorosi seguiti alla strage in Svizzera. Le verifiche hanno rilevato locali con balli non autorizzati, occupazioni di persone oltre la capienza consentita, e carenze nelle vie di fuga, negli impianti antincendio e nei presidi di sicurezza. Le chiusure sono state disposte in modo immediato, per irregolarità riscontrate durante le ispezioni.

Bologna, 7 luglio 2026 – Balli proibiti, con più persone rispetto alla capienza massima dichiarata ospitate all’interno o locali con evidenti carenze sulle vie di fuga, l’efficienza degli impianti e presidi antincendio tali da richiederne la chiusura operata da parte della prefettura. Otto sono stati in tutto i provvedimenti di sospensione emessi da gennaio a oggi: è questo il bilancio dell’attività di controllo, effettuata tramite appositi servizi interforze, dei locali della provincia sulla scorta della prevenzione agli episodi analoghi al rogo mortale di Crans Montana. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaaggressione-pizzeria-t9u4prk2 Bar, ristoranti e circoli sotto la lente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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