Donna cadde in piazza e si ferì Comune condannato a pagare

Notizia in breve

Una donna è caduta e si è ferita in una piazza del centro storico di Manciano. Il Comune è stato condannato a pagare per aver violato gli obblighi di manutenzione e custodia del manto stradale. La sentenza è stata pronunciata il 8 luglio 2026. La causa riguarda il mancato intervento sulla pavimentazione che avrebbe evitato la caduta. La decisione coinvolge anche i danni subiti dalla donna.