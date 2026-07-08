Donna cadde in piazza e si ferì Comune condannato a pagare
Una donna è caduta e si è ferita in una piazza del centro storico di Manciano. Il Comune è stato condannato a pagare per aver violato gli obblighi di manutenzione e custodia del manto stradale. La sentenza è stata pronunciata il 8 luglio 2026. La causa riguarda il mancato intervento sulla pavimentazione che avrebbe evitato la caduta. La decisione coinvolge anche i danni subiti dalla donna.
Manciano (Grosseto), 8 luglio 2026 – Il Comune di Manciano è stato condannato per violazione degli obblighi di custodiamanutenzione del manto stradale in un centro storico. “La storicità di un luogo non dispensa il Comune dagli obblighi di manutenzione delle strade nè inverte l’onere della prova. Spetta sempre al Comune dimostrare il caso fortuito anche se la storicità del luogo rende astrattamente prevedibile lo stato “dissestato” del manto stradale”. E’ questo il principio di diritto che ha portato l’Amministrazione di Manciano ad essere condannata al risarcimento dei danni in favore di una donna, difesa dall’avvocato Stefano Genick, per la somma di 22mila e 233 euro dalla Corte di Appello di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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