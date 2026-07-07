Il leader spagnolo si trova sotto pressione a causa di numerose inchieste giudiziarie, processi e accuse di corruzione. Le vicende coinvolgono sia familiari che membri del suo partito, contribuendo a un clima di forte criticità politica. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e alimenta discussioni sulla stabilità dell’attuale amministrazione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti sulle indagini e sulle eventuali procedure legali in corso.

Non è un bel periodo per Pedro Sanchez. Tra familiari e colleghi di partito, il leader spagnolo è accerchiato da inchieste, processi e accuse di corruzione, è noto. Ma anche il gradimento personale non è alle stelle. Basti pensare a quanto accaduto a Pamplona, città che ha dato il via ai Sanfermines 2026 con il tradizionale Chupinazo dal balcone del Municipio. La solita marea bianca e rossa ha riempito il centro storico, fazzoletti al collo, piazza gremita e attesa alle stelle per il razzo che inaugura la festa più identitaria della Navarra. Ma anche quest’anno, prima ancora dello scoppio del Chupinazo, a fare rumore sono stati i cori contro il premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Figlio di p...". La Spagna dei tori distrugge Pedro Sánchez

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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