Don Chisciotte va nelle piazze Il mito con scenografie da urlo

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana dell’11 e 12 luglio, piazze di Sasso Marconi ospiteranno spettacoli ispirati a Don Chisciotte, il celebre romanzo di Cervantes. La manifestazione prevede scenografie particolarmente suggestive, che trasformeranno gli spazi pubblici in scene teatrali vivide e coinvolgenti. L’evento mira a portare il mito del cavaliere errante direttamente nel cuore della comunità, offrendo un’esperienza immersiva e visivamente impressionante per il pubblico.

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Un weekend all’insegna di Miguel de Cervantes e del suo capolavoro Don Chisciotte, quello che si annuncia per l’11 e il 12 luglio prossimo nelle piazze di Sasso Marconi. Sotto le stelle andranno in scena due spettacoli animati da straordinarie macchine teatrali di sicuro fascino e attrattiva. Si comincia sabato 11 nel cimitero di Battedizzo, il suggestivo borgo alle spalle di Monte Mario. Alle 21,15 il sipario si alzerà su Contra Gigantes, una narrazione per attore solo e spettatori complici, scritta e interpretata da Horacio Czertok. Prodotto dal Teatro Nucleo, lo spettacolo è una rilettura in forma scenica del testo di Cervantes in una location inconsueta come il cimitero di Battedizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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