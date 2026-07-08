Dodo può lasciare la Fiorentina quest’estate | è il piano B per l’Inter non arriva Khalaili? Le ultime

Dodo potrebbe lasciare la Fiorentina questa estate. Dopo quattro stagioni in maglia viola, il laterale brasiliano è pronto a partire. L’Inter ha come piano B nel caso Khalaili non arrivi. La possibile cessione di Dodo si aggiunge alle trattative di mercato delle squadre coinvolte. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il trasferimento sembra imminente.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti. Il futuro di Dodo potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dalla Fiorentina. L’ esterno brasiliano è pronto a salutare Firenze dopo quattro stagioni. Le indiscrezioni di calciomercato si infittiscono e confermano il forte interesse di numerose squadre del campionato italiano sul giocatore. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la corsa all’ esterno destro si è allargata notevolmente, trasformandosi in un vero e proprio scontro tra diverse realtà ambiziose del nostro calcio. Inter, Roma e Napoli pronte all’offerta. In prima fila per il calciatore ci sono da tempo le grandi storiche del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Galatasaray, Fiorentinada forma giyen Dodô ile ilgileniyor | Serdar Ali Çelikler

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Se il buongiorno si vede dal mattino non si può che essere ottimisti. De Gea lo tratterrei, Dodo deve lasciare Firenze dlvr.it/TTLwph #Fiorentina x.com

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