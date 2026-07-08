Djokovic l’eterno ritrova Sinner in semifinale a Winbledon | ‘Vivo per queste partite’

Novak Djokovic ha superato un avversario in semifinale a Wimbledon, affermando di giocare per vivere momenti così. Con un sorriso ampio e un grande impegno emotivo, ha dichiarato di aver vinto con cuore e controllo delle emozioni. La partita ha visto il serbo affrontare il giovane tennista italiano, Sinner, in una sfida che ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati. Djokovic si prepara ora alla finale del torneo.

“Ho vinto con molto cuore e gestendo al meglio le emozioni. Se continuo a giocare è per vivere questi momenti“. Sorriso a 32 denti, adrenalina a fior di pelle e lo sguardo dell’atleta inossidabile che èNovak Djokovic. A margine della strabiliante vittoria suAuger-Aliassimeai quarti di finale del torneo di Wimbledon, il tennista serbo si conquista la semifinale al tie bream a dieci minuti al quindi set firmando un punteggio frizzante:7-6 3-6 6-3 6-7 7-6. “Avrei preferito che fosse una finale, almeno non mi sarei dovuto preoccupare di come recupererà il mio corpo. Ai miei figli è stato detto di andare a letto dopo il quarto set. Non l’hanno... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Djokovic & Sinner practice on center court - Wimbledon 2026

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