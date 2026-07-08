Djokovic-Auger Aliassime | highlights Wimbledon Nole si regala Sinner

Notizia in breve

Nel quarto di finale di Wimbledon, la partita tra Djokovic e Auger-Aliassime è durata 5 ore e 14 minuti, con il serbo che ha vinto in 5 set. La sfida si è conclusa con Djokovic che si è qualificato per le semifinali, dove affronterà Sinner. La partita ha visto un confronto intenso e prolungato tra i due tennisti.