Djokovic-Auger Aliassime | highlights Wimbledon Nole si regala Sinner

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto di finale di Wimbledon, la partita tra Djokovic e Auger-Aliassime è durata 5 ore e 14 minuti, con il serbo che ha vinto in 5 set. La sfida si è conclusa con Djokovic che si è qualificato per le semifinali, dove affronterà Sinner. La partita ha visto un confronto intenso e prolungato tra i due tennisti.

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Battaglia superba nei quarti di finale di Wimbledon quella tra Novak Djokovic e Auger-Aliassime, durata 5 ore e 14 minuti. Il serbo vince in 5 set e giocherà contro Sinner in semifinale (venerdì alle 14:30 su Sky). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Auger-Aliassime vs Djokovic: gli highlights | Wimbledon

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