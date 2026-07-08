Djokovic-Auger Aliassime | highlights Wimbledon Nole si regala Sinner
Nel quarto di finale di Wimbledon, la partita tra Djokovic e Auger-Aliassime è durata 5 ore e 14 minuti, con il serbo che ha vinto in 5 set. La sfida si è conclusa con Djokovic che si è qualificato per le semifinali, dove affronterà Sinner. La partita ha visto un confronto intenso e prolungato tra i due tennisti.
Battaglia superba nei quarti di finale di Wimbledon quella tra Novak Djokovic e Auger-Aliassime, durata 5 ore e 14 minuti. Il serbo vince in 5 set e giocherà contro Sinner in semifinale (venerdì alle 14:30 su Sky). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Auger-Aliassime vs Djokovic: gli highlights | Wimbledon
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