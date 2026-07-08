Djokovic ancora tu | un’altra tappa cruciale della carriera di Sinner passa dalla sfida con il fuoriclasse 39enne

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano di nuovo in semifinale a Wimbledon. La partita potrebbe essere una finale anticipata, attirando molta attenzione tra gli appassionati. Djokovic, 39 anni, e Sinner, giovane talento, si sfidano in un match decisivo che potrebbe definire il percorso di entrambi nel torneo. La sfida si svolge sui campi in erba, con pubblico presente e grandi aspettative.

La finale anticipata? Probabile. La partita che tutti stavano aspettando? Sicuramente. Jannik Sinner e Novak Djokovic tornano a sfidarsi nella semifinale a Wimbledon. L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, il serbo al termine di una battaglia durata 5 ore e 15 minuti contro Felix Auger-Aliassime (quarto di finale più lungo di sempre a Church Road, battute le 5 ore e 12 minuti di Schuettler-Clement del 2008). L’incrocio che tutti avevano pronosticato dopo il sorteggio del tabellone si è verificato, in quello che sarà un remake della sfida andata in scena dodici mesi fa, sempre in semifinale, e vinta dal numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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