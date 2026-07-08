Il primo fine settimana di restituzione pubblica si svolge l’11 e il 12 luglio a Montemignaio, con laboratori culturali dedicati a valorizzare la montagna. La manifestazione, organizzata grazie a un contributo di Fondazione CR Firenze, mira a promuovere iniziative territoriali e coinvolgere la comunità locale. L’obiettivo è riportare l’attenzione sulla montagna attraverso attività e incontri aperti al pubblico, creando uno spazio di confronto e partecipazione.

Arezzo, 8 luglio 2026 – grazie a Fondazione CR Firenze, primo fine settimana di restituzione pubblica. L’11 e il 12 luglio per Montemignaio sarà una festa, quella di una comunità che attraverso un laboratorio socio-ambientale di ricerca e la creazione di un polo di sperimentazione culturale, cerca di fare della montagna un’opzione di vita possibile contro lo spopolamento. Dalle 18 alle 23 il paese diventa una grande vetrina, un percorso visivo e uditivo, un mercato e una piazza di incontro tra cultura e socialità. Si sarà così possibile ammirare un’istallazione sonora, vedere la sfilata del laboratorio “Almeno nevicasse”, assistere a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - DisGUIDI-CONTIngenze territoriali, laboratori culturali per riportare la montagna al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DisGuidi-CONTIingenze territoriali

Notizie e thread social correlati

DisGuidi-ContiNgenze territoriali: Montemignaio si trasforma in laboratorio socio-ambientaleA Montemignaio, si svolgeranno dieci mesi di attività tra giugno 2026 e aprile 2027, con laboratori, performance e teatro rivolti alla comunità.

Il Biodiversy Fest sbarca a Savignano: nel fine settimana laboratori per bambini, musica e incontri culturaliIl Biodiversy Fest si svolgerà a Savignano nel fine settimana, presso il Parco ecologico del Rubicone, nell’area Orti urbani di via Rubicone Destra.

Temi più discussi: Da sabato esperienze e laboratori; Un luglio ricco di eventi tra Musei ed Ecomusei del Casentino; Il Casentino tra storia e natura. Parte il viaggio estivo dei Musei; Da sabato esperienze e laboratori.

DisGUIDI-CONTIngenze territoriali, laboratori culturali per riportare la montagna al centroArezzo, 8 luglio 2026 – DisGUIDI-CONTIngenze territoriali, laboratori culturali per riportare la montagna al centro grazie a Fondazione CR Firenze, primo fine settimana di restituzione pubblica. L’11 ... lanazione.it

DisGUIDI-CONTIngenze territoriali, laboratori culturali per riportare la montagna al centro grazie a Fondazione Cr FirenzeArezzo, 13 giugno 2026 – Teatro, danza, scrittura creativa, ricamo, cammini sentimentali, poesia, performance, arte, formazione, scrittura collettiva, natura ... lanazione.it