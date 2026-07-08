Marcell Jacobs ha annunciato di non partecipare alla tappa di Montecarlo della Diamond League a causa di un affaticamento muscolare. L’atleta ha preferito non correre rischi e ha rinunciato alla gara. Nessun altro dettaglio sull’infortunio è stato comunicato. La manifestazione si svolgerà senza la presenza di Jacobs.

Marcell Jacobs ha annunciato la rinuncia alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo a causa di un lieve affaticamento muscolare, preferendo non correre rischi. Jacobs non sarà presente a Monaco. Se l’atleta azzurro avesse gareggiato venerdì 10 luglio al Meeting Herculis, si sarebbe confrontato con avversari di altissimo livello sui 100 metri. E’ vero, la scelta di non correre permetterà di evitare complicanze, però resta l’amaro per una battaglia in pista apertissima. Se l’oro olimpico di Tokyo 2020 avesse forzato i tempi, avrebbe rischiato la preparazione verso la rassegna britannica. In questa stagione Jacobs ha mostrato segnali eccellenti nelle ultime uscite: ha corso in 9. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, Jacobs salta Montecarlo per infortunio: cosa è successo

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