Negli studi Rai dedicati ai Mondiali di calcio, il pubblico continua a ritrovare uno dei volti più familiari del giornalismo sportivo italiano. Serata dopo serata, tra prepartite, analisi e commenti del dopogara, Paola Ferrari accompagna gli spettatori in una manifestazione che sta regalando ottimi risultati anche sul fronte degli ascolti. Proprio mentre è impegnata in questo importante appuntamento televisivo, la conduttrice ha deciso di condividere una riflessione sul suo futuro. Per chi la segue da decenni, le sue parole rappresentano un passaggio significativo. La giornalista, protagonista della copertura del torneo su Rai 1, ha infatti... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Devo dirvi di me”. Paola Ferrari, l’annuncio che sorprende il pubblico

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“Devo dirvi una cosa”. Gerry Scotti ferma la Ruota della fortuna e l’annuncio spiazza il pubblicoDurante una puntata della trasmissione, il conduttore ha interrotto il gioco per fare un annuncio che ha sorpreso i presenti.

“Devo dirvi di Sempio e Stasi”. Garlasco, è Alberto Matano a dare l’annuncio agli italiani: ” È giusto che si sappia”. Cosa è successoAlberto Matano ha annunciato che si parlerà di Sempio e Stasi, spiegando che è giusto che la notizia venga divulgata.