ddl caccia la fronda interna mette in imbarazzo fdi

Il disegno di legge sulla caccia ha scatenato divisioni all’interno di Fratelli d’Italia, creando imbarazzo tra i membri del partito. La fronda interna si manifesta con dissensi ufficiali e critiche pubbliche, mentre il testo del ddl è ancora in discussione. Nel frattempo, nelle edicole è uscito il primo numero storico di un nuovo volume, disponibile dal 29 luglio, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Mentre le audizioni vanno avanti come da calendario, la maggioranza entra in fibrillazione anche per il ddl Caccia. All’esteso fronte dei contrari al provvedimento che riscrive radicalmente la legge 157 del 1992, caposaldo dell’ambientalismo, si è aggiunta la fronda di Forza Italia e Noi Moderati. I due partiti sono intenzionati a presentare emendamenti sui punti più controversi del disegno di legge che hanno causato le sollevazioni del mondo scientifico e ambientalista, cercando di farlo naufragare. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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