Un esponente di Fratelli d’Italia in Liguria si trova a Roma per gestire una crisi interna nel partito. La vittoria di un altro esponente alle ultime elezioni ha accentuato le tensioni tra i vertici nazionali e la rappresentanza locale. Le figure di vertice romane hanno preso decisioni per consolidare la linea ufficiale, mentre i dissensi tra i membri locali sono aumentati. La situazione evidenzia divisioni nella gestione del partito a livello territoriale.

? Domande chiave Chi sono i vertici romani che hanno blindato la linea di Berrino?. Perché la vittoria di Marzia Baldassarre ha scatenato la frattura interna?. Come influirà il sopralluogo di Donzelli sul futuro della consigliera Russo?. Quali conseguenze avrà lo scontro tra identità e civismo sui comuni?.? In Breve Veronica Russo contesta la gestione del partito dopo vittoria civica di Marzia Baldassarre a Bordighera.. Segretari di Sanremo, Imperia, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, San Lorenzo e Diano firmano nota congiunta.. Giovanni Donzelli pianifica sopralluogo diretto in provincia per verificare la linea politica locale.. La frattura nasce dalle recenti elezioni comunali di Bordighera con coalizione trasversale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fdi in Liguria: Berrino a Roma per gestire la crisi interna

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