I titolari del Rossini Bistrot hanno segnalato di essere stati informati solo pochi giorni prima dell’apertura di un cantiere in via Passeri, davanti al loro locale. Il cantiere dovrebbe durare almeno due settimane e causare modifiche alla viabilità. I proprietari hanno chiesto che il Comune li avvisi in anticipo in futuro per poter gestire meglio la situazione. La chiusura temporanea potrebbe influire sull’attività del ristorante e sulla clientela.

Pesaro, 8 luglio 2026 – “Siamo preoccupati”. Eliana Mennillo e Cesare Gasparri, titolari del Rossini Bistrot, hanno saputo che, a giorni, davanti al loro locale, in via Passeri, aprirà un cantiere che per almeno due settimane stravolgerà l’assetto della strada. Tanto che per le automobili varrà il divieto di transito, mentre i pedoni potranno girare attraverso passerelle e corridoi delimitati dalle reti di sicurezza. "Non è accettabile saperlo a dieci giorni dall’inizio del cantiere”. “Bene che facciano i lavori, ma non è accettabile saperlo a dieci giorni dall’inizio del cantiere”, spiegano e lanciano una proposta al Comune. In sintesi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davanti al ristorante, il cantiere. La protesta dei titolari Eliana e Cesare: “Il Comune ci avverta prima”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, via il porfido davanti al negozio Ugo allagato in via Marconi dopo il cantiere del tram. Il Comune dopo la protesta del titolare: «Valutiamo interventi risolutivi»Dopo un temporale intenso, via Marconi si è allagata davanti a un negozio di materassi e biancheria, causando l’allagamento del tratto di strada...

Leggi anche: Inchiesta caporalato al nuovo consolato Usa: scatta la protesta dei sindacati davanti al cantiere

Temi più discussi: Un cantiere davanti al ristorante. Più controlli sui lavori in corso; Sport nel verde, dalla zumba alle sfide di trottole Beyblade, dal tai-chi al tango nei parchi cittadini; Lavoriamo 55 ore, ce ne pagano 20: sette ristoranti su dieci fanno contratti irregolari; Visione Restaurant and Living, le Langhe davanti al tavolo.

4.7.2026 A Gardone tra amici guardando #ParaguayFrancia al Ristorante Wimmer in piazza davanti al lago ... x.com

Davanti al ristorante, il cantiere. La protesta dei titolari Eliana e Cesare: Il Comune ci avverta primaAccadrà in via Passeri, davanti al Rossini Bistrot. Eliana e Cesare Gasparri ora lamentano: Non è accettabile saperlo a dieci giorni dall’inizio lavori. Dobbiamo programmare ferie e altro ... ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, Domenico Marocchi e gli inviati Rai aggrediti davanti al ristorante dei Moretti: Spintoni e acqua gelidaIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciata italiana in Svizzera, che si è già attivata in tal senso, di sensibilizzare le autorità sulla necessità di tutelare i cronisti. La ... ilmattino.it