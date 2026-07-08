Un allenatore di basket ha dichiarato che chi supporterà l’ingresso della NBA in Europa rischia di scomparire. Ha anche affermato che le promozioni in prima divisione si conquistano sul campo e ha citato il caso di Brescia, dove sono stati cancellati vent’anni di lavoro per la squadra locale. La rubrica si rivolge agli appassionati di suoni da palestra, come il rimbalzo della palla e il fischio delle scarpe sui parquet.

“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Undicesima puntata Prima puntata: Gigi Datome Seconda puntata:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dan Peterson: “Coloro che aiuteranno Nba a metter piedi in Europa saranno i primi a sparire. E le promozioni in A si conquistano sul parquet: a Brescia cancellato un lavoro di 20 anni”

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