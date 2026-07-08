Una nuova ondata di caldo intenso sta per interessare l’Europa, con temperature che potrebbero raggiungere i 43 gradi. Dopo alcuni giorni di tregua, le condizioni atmosferiche si stanno nuovamente surriscaldando, mentre le tempeste sull’Oceano e i temporali nei Tropici continuano a influenzare il clima sul continente. L’Organizzazione mondiale della sanità sta raccogliendo strategie per migliorare la gestione del rischio legato alle alte temperature e ai fenomeni meteorologici estremi.

L ’aria si fa di nuovo immobile e, dopo qualche giorno di tregua, una nuova intensa ondata di caldo sta sta per arrivare sull’intera Europa, con temperature pronte a sfiorare i 43 gradi. L’estate accelera il passo, costringendo le persone e anche gli Stati a trovare delle soluzioni e anche in maniera rapida. Ma tutta questa calura da dove nasce? Non di certo vicino a noi: prima di arrivare, infatti, nelle nostre strade, fa un viaggio lunghissimo, una sorta di effetto domino nell’atmosfera, partito da zone del pianeta incredibilmente lontane. Cane e caldo estremo: come proteggerlo davvero questa estate X Tornano le ondate di calore: ma da dove arrivano?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle tempeste sull'Oceano ai temporali nei Tropici, ecco come si attiva la morsa sul continente. Intanto l’Oms raccoglie le strategie migliori contro la sottovalutazione del rischio

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First Alert Weather Extra: Certain coral reefs may survive climate crisis

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