Dalle tempeste sull' Oceano ai temporali nei Tropici ecco come si attiva la morsa sul continente Intanto l’Oms raccoglie le strategie migliori contro la sottovalutazione del rischio
Una nuova ondata di caldo intenso sta per interessare l’Europa, con temperature che potrebbero raggiungere i 43 gradi. Dopo alcuni giorni di tregua, le condizioni atmosferiche si stanno nuovamente surriscaldando, mentre le tempeste sull’Oceano e i temporali nei Tropici continuano a influenzare il clima sul continente. L’Organizzazione mondiale della sanità sta raccogliendo strategie per migliorare la gestione del rischio legato alle alte temperature e ai fenomeni meteorologici estremi.
L ’aria si fa di nuovo immobile e, dopo qualche giorno di tregua, una nuova intensa ondata di caldo sta sta per arrivare sull’intera Europa, con temperature pronte a sfiorare i 43 gradi. L’estate accelera il passo, costringendo le persone e anche gli Stati a trovare delle soluzioni e anche in maniera rapida. Ma tutta questa calura da dove nasce? Non di certo vicino a noi: prima di arrivare, infatti, nelle nostre strade, fa un viaggio lunghissimo, una sorta di effetto domino nell’atmosfera, partito da zone del pianeta incredibilmente lontane. Cane e caldo estremo: come proteggerlo davvero questa estate X Tornano le ondate di calore: ma da dove arrivano?. 🔗 Leggi su Iodonna.it
First Alert Weather Extra: Certain coral reefs may survive climate crisis
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