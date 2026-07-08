Dalla pizza fritta alla corteccia bruciata e il cuore di renna | i 13 piatti da provare almeno una volta nella vita secondo il New York Times

Notizia in breve

Il New York Times ha pubblicato una lista di 13 piatti da assaggiare almeno una volta nella vita, tra cui la pizza fritta, la corteccia bruciata e il cuore di renna. L'autore ha scelto di includere sapori e consistenze provenienti da diverse culture, evitando piatti tradizionali europei come quelli francesi. La selezione riflette un interesse per le esperienze culinarie che esplorano modi di mangiare e preparare il cibo di diverse parti del mondo. La lista mira a rappresentare vari modi di conoscere e vivere il cibo.