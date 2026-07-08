Dalla pizza fritta alla corteccia bruciata e il cuore di renna | i 13 piatti da provare almeno una volta nella vita secondo il New York Times
Il New York Times ha pubblicato una lista di 13 piatti da assaggiare almeno una volta nella vita, tra cui la pizza fritta, la corteccia bruciata e il cuore di renna. L'autore ha scelto di includere sapori e consistenze provenienti da diverse culture, evitando piatti tradizionali europei come quelli francesi. La selezione riflette un interesse per le esperienze culinarie che esplorano modi di mangiare e preparare il cibo di diverse parti del mondo. La lista mira a rappresentare vari modi di conoscere e vivere il cibo.
“Volevo prendere in considerazione tutti i sapori e le consistenze del mondo. Non c’è nulla nella mia lista che provenga dalla Francia, per esempio. Pensavo piuttosto: cosa significa conoscere davvero il cibo e i modi in cui le persone hanno mangiato nel corso del tempo?”. Con questa dichiarazione programmatica Ligaya Mishan, storica firma della critica gastronomica del The New York Times, ha motivato la selezione dei 13 piatti globali considerati tappe imprescindibili per comprendere a fondo la cultura culinaria mondiale. All’interno di questo esclusivo itinerario internazionale, che tocca metropoli come T okyo, Singapore, Oslo e Città del Messico, figura un’unica eccellenza italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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