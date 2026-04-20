i trenta alimenti imperdibili da provare almeno una volta

Nel primo trimestre dell’anno, la produzione di provolone del Monaco Dop è cresciuta del 10%. Tra gli alimenti più richiesti, si inserisce questa varietà di formaggio, apprezzata per le sue caratteristiche distintive. Si tratta di un prodotto che, nel tempo, ha consolidato la sua presenza sul mercato alimentare, attirando consumatori e appassionati di formaggi tradizionali italiani. La crescita della produzione indica un interesse crescente verso questa specialità.

Il provolone del Monaco Dop, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato un aumento della produzione del 10%. Merito dell’ottimo lavoro svolto dal Consorzio di tutela guidato dal presidente Giosuè De Simone e dal direttore scientifico Vincenzo Peretti. Una buona notizia, per un formaggio campano straordinario che tuttavia resta quasi invisibile sugli scaffali della grande distribuzione al di fuori della regione di provenienza. È il destino comune a decine di prodotti italiani di eccellenza: certificati, tutelati, magari premiati a livello internazionale, eppure sconosciuti alla grande maggioranza dei consumatori. Ho compilato una raccolta dei cibi imperdibili anche se poco conosciuti che vale la pena di assaggiare almeno una volta nella vita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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