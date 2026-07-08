Il pubblico siciliano ha già visto il teatro di Leoš Janácek con “Jenufa”, rappresentata al Teatro Massimo di Palermo nel 2016, dopo una prima esecuzione nel 1979. Ora, il compositore ceco torna in scena con “La piccola volpe astuta”, un’opera lirica che si ispira a una fiaba. La produzione include elementi tratti dalla “Jenufa” e si svolge nella foresta della “Piccola volpe astuta”.

Il pubblico siciliano ha già incontrato il teatro di Leoš Janácek attraverso “Jenufa” tornata al Teatro Massimo di Palermo nel 2016 dopo la storica rappresentazione del 1979. Oggi è un altro dei suoi capolavori, Príhody lišky Bystroušky (La piccola volpe astuta), a conquistare il pubblico europeo. Un’opera lirica che, pur affondando le radici nei boschi della Moravia, parla un linguaggio universale: quello del rapporto tra l’uomo e la natura. Un tema che trova una particolare risonanza anche nel Mezzogiorno d’Italia, custode di alcuni dei più importanti patrimoni forestali del Mediterraneo, dalla Sila e dall’Aspromonte ai Nebrodi, alle Madonie e alla Ficuzza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Dalla “Jen?fa” di Palermo alla foresta della “Piccola volpe astuta”, il capolavoro lirico di Janá?ek

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