Dalla Carta giovani automatica al riordino del servizio civile | il Ddl giovani è legge
Il ddl sulle politiche giovanili e il servizio civile universale è diventato legge dopo l’approvazione alla Camera con 139 voti favorevoli, nessun contrario e 114 astenuti. Tra le modifiche principali, i nuovi maggiorenni non devono più iscriversi per ottenere la Carta giovani nazionale, che sarà automatica. Il testo prevede anche il riordino del servizio civile, senza ulteriori dettagli specifici sui contenuti.
I nuovi maggiorenni non dovranno più iscriversi a nulla per ottenere la Carta giovani nazionale. È la novità più immediata del ddl su politiche giovanili e servizio civile universale, diventato legge dopo l’approvazione alla Camera con 139 voti a favore, nessun contrario e 114 astenuti. La Carta, finora attivabile solo registrandosi sull’app IO, sarà assegnata gratuitamente e in automatico a tutti i cittadini italiani ed europei tra i 18 e i 35 anni, e per la prima volta anche agli stranieri regolarmente residenti in Italia: un’estensione resa necessaria dal diritto Ue, che vieta di riservare beni e servizi ai soli cittadini nazionali. Le... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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