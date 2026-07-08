Dalla Carta giovani automatica al riordino del servizio civile | il Ddl giovani è legge

Il ddl sulle politiche giovanili e il servizio civile universale è diventato legge dopo l’approvazione alla Camera con 139 voti favorevoli, nessun contrario e 114 astenuti. Tra le modifiche principali, i nuovi maggiorenni non devono più iscriversi per ottenere la Carta giovani nazionale, che sarà automatica. Il testo prevede anche il riordino del servizio civile, senza ulteriori dettagli specifici sui contenuti.

I nuovi maggiorenni non dovranno più iscriversi a nulla per ottenere la Carta giovani nazionale. È la novità più immediata del ddl su politiche giovanili e servizio civile universale, diventato legge dopo l’approvazione alla Camera con 139 voti a favore, nessun contrario e 114 astenuti. La Carta, finora attivabile solo registrandosi sull’app IO, sarà assegnata gratuitamente e in automatico a tutti i cittadini italiani ed europei tra i 18 e i 35 anni, e per la prima volta anche agli stranieri regolarmente residenti in Italia: un’estensione resa necessaria dal diritto Ue, che vieta di riservare beni e servizi ai soli cittadini nazionali. Le... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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