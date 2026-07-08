Dal 29 agosto apre la 64ª edizione di Cortonantiquaria, la storica Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato a Cortona. La manifestazione, in programma ogni anno dall 1963, si svolgerà nella tarda estate e accoglierà appassionati e collezionisti da tutta Italia. La fiera presenta una vasta selezione di oggetti d’antiquariato, tra cui mobili, dipinti e oggetti d’arte. L’evento durerà fino a inizio settembre, attirando visitatori di tutte le età.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Apre al pubblico il 29 agosto la sessantaquattresima edizione di Cortonantiquaria, prestigiosa e longeva Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato in scena ogni anno nella tarda estate a Cortona, dal 1963. Una manifestazione che nel tempo rimane un appuntamento molto atteso, per appassionati, collezionisti e curiosi, che qui trovano oggetti di alto antiquariato, di sicuro e certificato pregio, dal mobilio alle argenterie, dai gioielli ai tappeti, fino alle ceramiche e maioliche, ai dipinti e alle sculture. Dal 29 agosto al 13 settembre oltre 20 espositori ospitati fra gli spazi storici del Centro Convegni Sant'Agostino... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal 29 agosto la sessantaquattresima edizione di Cortonantiquaria

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