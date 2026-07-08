Dacia Striker il crossover che fonde SUV station wagon e berlina per conquistare il segmento C
Dacia ha presentato il nuovo modello Striker, un crossover che combina caratteristiche di SUV, station wagon e berlina. Il veicolo è progettato per espandere la presenza del marchio nel segmento C, altamente competitivo in Europa. La vettura si distingue per la sua versatilità, puntando a intercettare le esigenze di chi cerca un’auto che unisce spazio e stile in un unico veicolo. La presentazione mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo di questa categoria.
Dacia alza ancora l'asticella della propria offensiva sul mercato europeo e presenta Striker, un modello destinato ad ampliare la presenza del marchio nel competitivo segmento C. Più che un semplice crossover, la nuova arrivata rappresenta una sintesi tra SUV, station wagon e berlina, con l'obiettivo di coniugare praticità, efficienza e versatilità senza rinunciare alla filosofia che ha decretato il successo del costruttore rumeno. Il debutto rientra nella strategia industriale annunciata dal brand, che punta ad aumentare in modo significativo il peso del segmento C nelle proprie vendite europee entro la fine del decennio. Un crossover che unisce tre anime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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