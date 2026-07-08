dacia striker il crossover che fonde suv station wagon e berlina per conquistare il segmento c

Notizia in breve

Dacia ha presentato il nuovo modello Striker, un crossover che combina caratteristiche di SUV, station wagon e berlina. Il veicolo è progettato per espandere la presenza del marchio nel segmento C, altamente competitivo in Europa. La vettura si distingue per la sua versatilità, puntando a intercettare le esigenze di chi cerca un’auto che unisce spazio e stile in un unico veicolo. La presentazione mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo di questa categoria.