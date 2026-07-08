da trump a bukele il lato politico delle criptomonete

Almeno tre figure politiche di spicco hanno adottato un atteggiamento favorevole alle criptovalute, promuovendo leggi e iniziative a loro favore. Un leader ha annunciato un piano per riconoscere ufficialmente le monete digitali, mentre un altro ha firmato un decreto per incentivare l’uso delle criptovalute come mezzo di pagamento. In alcuni paesi, sono stati approvati regolamenti che facilitano l’adozione, mentre altri politici hanno espresso preoccupazioni sulla loro diffusione.

Le criptovalute non sono solo un moderno strumento finanziario. Ora sono diventate un’arma politica. Sebbene siano nate nel 2008, con i primi bitcoin, sotto un’aurea di anticonformismo e apolitica, e con l’idea di proteggere la privacy dall’influenza di governi e istituzioni bancarie private, le monete digitali hanno cambiato pelle in quanto a ideologia politica. Non sono più antisistema. È una tendenza che la destra internazionale sa ben usare e sfruttare. L’esempio più noto è quello del presidente americano, Donald Trump. Il magnate repubblicano ha reso famose le criptomonete, legittimando questo strumento di investimento finanziario. Ma Trump non è l’unico. 🔗 Leggi su Formiche.net

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TRUMP EXIGE SOLDADOS Y BUKELE LOS LIBERA

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