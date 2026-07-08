da sabato esperienze e laboratori

Week end ricco di esperienze e laboratori nei Musei ed Ecomusei del Casentino. Sabato 11 luglio ci sarà l’escursione gratuita "Connessioni Sentimentali" del progetto Disguidi-Contingenze Territoriali che, con partenza alle 10.30 dalla Pieve di Santa Maria Assunta di Montemignaio e ritorno alle 16.30, proporrà un intreccio tra cammino, memorie, racconti dalle frazioni e comunità per valorizzare il territorio. Il pomeriggio alle 17.30 il borgo di Moggiona diventerà palcoscenico di "Non voglio mica la luna", uno spettacolo realizzato da CasermArcheologica insieme a Noidellescarpediverse e rumorBianc(o) per riflettere sulle tematiche dello spopolamento, aree interne, turismo e nuovi modi di abitare la montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sabato 27 Giugno Workshop Esperenziale

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