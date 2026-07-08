Roberto Savi, ex detenuto condannato all'ergastolo, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza dopo aver rilasciato un'intervista televisiva. Finora aveva trascorso decenni in una struttura meno severa, considerata più “confortevole”. La decisione è stata presa dopo la sua partecipazione a un programma televisivo, che ha portato a un cambio di sede detentiva, spostandolo in un istituto più rigido.

Decenni di silenzio, all'ergastolo, chiuso tra le mura di un carcere confortevole (per quanto lo possano essere un carcere). Poi Roberto Savi, ex poliziotto a capo della banda della Uno Bianca, ha deciso di parlare: non con i magistrati, ma con un'intervista da brividi a Belve Crime di Francesca Fagnani trasmessa il 5 maggio Cosa l'abbia spinto a farlo, a dire e a non dire, lo sa solo lui. L'unica cosa certa è che non gliel'hanno fatta passare liscia. Con un provvedimento urgente del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stato prelevato nei giorni scorsi dal penitenziario modello di Bollate, alle porte di Milano, e trasferito nel carcere di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Bollate al carcere-inferno. Savi "punito" per l'intervista tv

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