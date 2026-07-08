Da Avellino alle grandi maratone | Ghemon e la forza di non fermarsi

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ghemon, artista originario di Avellino, ha iniziato la carriera nel mondo della musica e ha partecipato a grandi eventi. Recentemente, si è dedicato anche alla corsa, partecipando a maratone di livello internazionale. La sua storia si intreccia con il suo rapporto con la città natale, che ha sempre mantenuto vivo nonostante i successi. Non ha mai smesso di allenarsi, dimostrando una costanza che attraversa ambiti diversi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino resta sempre una parte importante del suo percorso, anche quando i palchi lasciano spazio alle scarpe da running. Ghemon, all’anagrafe Gianluca Picariello, nato ad Avellino il 1 aprile 1982, è tornato a raccontare sui social uno degli aspetti che negli ultimi anni hanno cambiato profondamente la sua vita: la corsa. Il post è accompagnato da una serie di fotografie che ripercorrono allenamenti, maratone e traguardi raggiunti in giro per il mondo. Il messaggio è essenziale ma racchiude il significato di questo cammino: “ Cambiare vita, si fa passo dopo passo. Grazie alla corsa per quello che mi insegna ogni giorno “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Avellino.

da avellino alle grandi maratone ghemon e la forza di non fermarsi
© Anteprima24.it - Da Avellino alle grandi maratone: Ghemon e la forza di non fermarsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Orale maturità, la prova più temuta. I consigli del neurologo milanese: “No alle maratone sui libri, 7 ore di sonno aiutano la memoria”

Dall’apertura delle dimore storiche alle maratone di lettura: guida agli eventi del weekendQuesto fine settimana a Pesaro sono in programma diverse iniziative, tra cui l’apertura di alcune dimore storiche e maratone di lettura organizzate...

Argomenti più discussi: Avellino Città Pubblica al servizio delle persone: No alle grandi opere, ripartiamo dai bisogni reali; Progetto Civico Italia debutta in Irpinia da Avellino Scalo e punta su Famiglietti; Avellino, stadio Partenio: spunta l’idea della delocalizzazione; Avellino, estate di eventi: il Ferragosto si trasforma, novanta iniziative in tutta la città.

Maturità ad Avellino, la carica dei 4mila: 50 commissari da sostituireL'ultima campanella è ormai alle spalle e per oltre quattromila studenti irpini è arrivato il momento dell'appuntamento più atteso dell'anno scolastico. Con l'insediamento delle commissioni prende ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web