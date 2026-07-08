Da Avellino alle grandi maratone | Ghemon e la forza di non fermarsi

Ghemon, artista originario di Avellino, ha iniziato la carriera nel mondo della musica e ha partecipato a grandi eventi. Recentemente, si è dedicato anche alla corsa, partecipando a maratone di livello internazionale. La sua storia si intreccia con il suo rapporto con la città natale, che ha sempre mantenuto vivo nonostante i successi. Non ha mai smesso di allenarsi, dimostrando una costanza che attraversa ambiti diversi.

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino resta sempre una parte importante del suo percorso, anche quando i palchi lasciano spazio alle scarpe da running. Ghemon, all’anagrafe Gianluca Picariello, nato ad Avellino il 1 aprile 1982, è tornato a raccontare sui social uno degli aspetti che negli ultimi anni hanno cambiato profondamente la sua vita: la corsa. Il post è accompagnato da una serie di fotografie che ripercorrono allenamenti, maratone e traguardi raggiunti in giro per il mondo. Il messaggio è essenziale ma racchiude il significato di questo cammino: “ Cambiare vita, si fa passo dopo passo. Grazie alla corsa per quello che mi insegna ogni giorno “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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