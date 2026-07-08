Dal 16 luglio si svolgono gli incontri della rassegna «Comunità in dialogo», organizzata dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo. La manifestazione, giunta alla sua 35ª edizione, include una proiezione di un video-documentario sulla storia della fondazione. L’evento si concentra su temi come cultura, educazione, filantropia e pace, coinvolgendo vari relatori e pubblico interessato alle iniziative di impegno civico.

GLI OSPITI. Al via il 16 luglio gli incontri della Fondazione Banca Popolare di Bergamo che celebra 35 anni di impegno anche con un video-documentario sulla sua storia. Bazoli, Rocca, il Cardinale Zuppi e Mauro Ceruti fra gli ospiti. Trentacinque anni di impegno per la comunità diventano l’occasione per guardare al futuro senza perdere memoria del cammino compiuto. Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico celebra il proprio anniversario con la seconda edizione di «Comunità in dialogo. Fare comunità» e con un’iniziativa destinata a lasciare una testimonianza permanente della sua storia nel patrimonio culturale della città. La rassegna, intitolata «Comunità in dialogo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cultura, educazione, filantropia e pace: la rassegna «Comunità in dialogo» guarda al futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Milano cultura e scienza al servizio della filantropiaUna ricerca condotta per la prima volta in Italia evidenzia che l'apprendimento musicale durante l'infanzia migliora la percezione della qualità...

Il Giorno guarda al futuro, oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni: storia, cultura e scienzaOggi a Milano si svolgono le celebrazioni per il settantesimo anniversario de Il Giorno, presso Palazzo Bovara.

Argomenti più discussi: Gabriela Preisig Karnouk: immaginare il futuro tra cultura, responsabilità e visione; Fondazione Banca Popolare di Bergamo: 35 anni a Bergamo, al via Comunità in dialogo e un documentario per il Museo delle Storie.

Cultura, educazione, filantropia e pace: la rassegna Comunità in dialogo guarda al futuroAl via il 16 luglio gli incontri della Fondazione Banca Popolare di Bergamo che celebra 35 anni di impegno anche con un video-documentario sulla sua storia. Bazoli, Rocca, il Cardinale Zuppi e Mauro C ... ecodibergamo.it

Le persone ricche investono più tempo e impegno nell'educazione dei loro figli? reddit

Dicastero cultura e educazione: Sciarrone Alibrandi nominata sotto-segretario, grata per fiducia e attratta da sfida oggi decisiva. Anelli, testimonia valore nostri ...Il Santo Padre ha nominato la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi Sotto-Segretario del nuovo Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede. L’importante incarico costituisce un ... agensir.it