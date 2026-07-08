Oggi Mario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari. Cristina Plevani, ex compagna dell'Isola, ha riferito di avergli inviato un messaggio via SMS, al momento senza ricevere risposta. La notizia dell'arresto è stata comunicata questa mattina e ha suscitato sorpresa. Plevani ha confermato di aver contattato Adinolfi, ma non ha specificato altri dettagli sulla conversazione.

Oggi Mario Adinolfi è finito agli arresti domiciliari e Cristina Plevani, ex compagna dell'Isola, ha deciso di mandargli un messaggio Questa mattina la notiziadell’arresto di Mario Adinolfiè piombata come un fulmine a ciel sereno.Cristina Plevani, che ha fatto con lui l’Isola dei Famosi, ha deciso di rompere il silenzio, rivelando di averlo sentito proprio questa mattina. Non solo, lei condivide con la figlia di Mario un compleanno triste, proprio quello dei 16 anni. “Mi sveglio e leggo la notizia. Gli mando subito un messaggio, non visualizzato ovviamente. Mando un messaggio a Clara, sua figlia, oggi è il suo compleanno, 16 anni.Anche mio padre venne arrestato quandoavevo 16 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristina Plevani: “Ho mandato un sms a Mario Adinolfi ma non mi ha risposto” (è agli arresti domiciliari)

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