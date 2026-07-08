Stasera si è conclusa l’edizione 2026 di Temptation Island, che da mercoledì ha mandato in onda l’ultimo episodio. A partire dalla prossima settimana, il programma sarà trasmesso il lunedì sera, spostandosi per evitare sovrapposizioni con le fasi finali dei Mondiali di calcio. Nel corso dell’ultima puntata, si sono evidenziate tensioni tra i partecipanti, in particolare tra Cristian e Soraya, con Cristian che ha manifestato crescente frustrazione nei confronti del comportamento dell’altra.

Q uello di stasera è l’ultimo appuntamento di Temptation Island 2026 in onda di mercoledì. Da settimana prossima, infatti, il reality condotto da Filippo Bisciglia traslocherà al lunedì sera, per evitare la concorrenza delle fasi finali dei Mondiali di calcio. L’appuntamento per oggi è come sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:30. Questa terza puntata riprenderà esattamente dal momento che ha chiuso la precedente: la corsa disperata Gabriele verso il villaggio delle fidanzate. Ma non mancheranno altri colpi di scena, sempre all’insegna della gelosia dichiarata. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › Le pagelle di “Temptation Island 2026”: promossi e bocciati della seconda puntata Temptation Island 2026, anticipazioni terza puntata, falò Sara e Gabriele. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cristian è sempre più esasperato dal comportamento di Soraya. E qualcuno farà una scelta definitiva

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